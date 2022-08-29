ВКС России фактически ликвидировали весь квалифицированный лётный состав ВВС Украины
ВВС Украины заменяет потерянный в боях на Донбассе квалифицированный лётный состав на афганских лётчиков.
29 августа новостное агентство РИА, ссылаясь на военно-дипломатический источник, пожелавший сохранить анонимность, заявило о том, что служащие российских воздушно-космических сил фактически уничтожили весь квалифицированный личный состав украинских военно-воздушных сил.
Информатор добавил, что в настоящее время Пентагон набирает афганских лётчиков, которые в августе прошлого года сбежали в США после падения Кабула, для службы в ВСУ, чтобы заполнить бреши в рядах личного состава украинской авиации.
Опубликовано: Диана Мудреченко
-
-
Суини, преследующий частный самолёт Маска, готов остановиться, если миллиардер даст ему интервью
20-летний Джек Суини отказался получить большие деньги от Илона Маска за то, чтобы перестать отслеживать частный самолёт самого богатого в мире человеке. Парень готов остановиться только в обмен на интервью Маска.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
ООН запретила правительству Латвии демонтировать памятник Освободителям в Риге
Welt: Эстония потребовала от ЕС увеличить военную помощь Украине
FA: Папа Римский поддержал Россию в войне с НАТО на территории Украины
Франция готова обеспечить поставки газа в Германию
Генпрокуратура Беларуси завела уголовное дело на Гончаренко за угрозы Лукашенко