ВВС Украины заменяет потерянный в боях на Донбассе квалифицированный лётный состав на афганских лётчиков.

29 августа новостное агентство РИА, ссылаясь на военно-дипломатический источник, пожелавший сохранить анонимность, заявило о том, что служащие российских воздушно-космических сил фактически уничтожили весь квалифицированный личный состав украинских военно-воздушных сил.

Информатор добавил, что в настоящее время Пентагон набирает афганских лётчиков, которые в августе прошлого года сбежали в США после падения Кабула, для службы в ВСУ, чтобы заполнить бреши в рядах личного состава украинской авиации.