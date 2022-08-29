Германия хочет провести перестройку энергетического рынка, чтобы сдержать цены
Министр экономики Германии предложил решить проблему резкого роста цен на энергоносители в долгосрочной перспективе путем реформирования энергетических рынков, чтобы цены больше не были привязаны к самому дорогому поставщику.
В соответствии с существующей системой производителям с более низкими затратами, например, в ветровом или солнечном секторе, платят столько же, сколько производителям с более высокими затратами, таким как операторы газовых электростанций.
“Тот факт, что самая высокая цена всегда определяет цены на все другие виды энергии, может быть изменен”, - заявил в интервью Bloomberg министр экономики Роберт Хабек, который также является вице-канцлером в правящей коалиции в Берлине.
“Мы прилагаем все усилия, чтобы найти новую рыночную модель”, - сказал он, добавив, что правительство должно быть внимательным, чтобы не вмешиваться слишком сильно. “Нам нужны функционирующие рынки, и в то же время нам нужно установить правильные правила, чтобы не злоупотреблять позициями на рынке”.
Опубликовано: Силивончик Алина
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