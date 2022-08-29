Хоккеист Александр Радулов и бывшая избранница Тайванчика Анна Бокий поженились

36-летний нападающий «Ак Барс» и 30-летняя девушка в отношениях 2 года, Анна родила спортсмену сына Мирона.

36-летний Александр Радулов женился на модели Анне Бокий, которая ранее состояла в отношениях с Алимжаном Тохтахуновым, известного под прозвищем Тайванчик.

Свадьба состоялась в московском ресторане в большой компании родных и друзей. Нападающий «Ак Барс» свыше 2-х лет состоял в отношениях с 30-летней Анной, родившей ему сына Мирона.

Бокий на свадьбе была в нежном белом платье с пышными воланами и разрезом на юбке от бедра. Ее голова была украшена ободком с короткой фатой. В руках у невесты был белый букет из орхидей и пионовидных роз.

Александр был в белой рубашке и синих брюках. Возлюбленные показали трогательные фото с детьми: общим сыном Мироном и сыном спорстмена от первого брака - Макаром.

Александр ранее был женат на гимнастке Дарье Дмитриевой, они прожили 2 года и развелись в 2017 году. Дарья заявляла, что она была инициатором развода, так как в браке были вещи, с которыми она не смогла смириться.