Хоккеист Александр Радулов и бывшая избранница Тайванчика Анна Бокий поженились
36-летний нападающий «Ак Барс» и 30-летняя девушка в отношениях 2 года, Анна родила спортсмену сына Мирона.
36-летний Александр Радулов женился на модели Анне Бокий, которая ранее состояла в отношениях с Алимжаном Тохтахуновым, известного под прозвищем Тайванчик.
Свадьба состоялась в московском ресторане в большой компании родных и друзей. Нападающий «Ак Барс» свыше 2-х лет состоял в отношениях с 30-летней Анной, родившей ему сына Мирона.
Бокий на свадьбе была в нежном белом платье с пышными воланами и разрезом на юбке от бедра. Ее голова была украшена ободком с короткой фатой. В руках у невесты был белый букет из орхидей и пионовидных роз.
Александр был в белой рубашке и синих брюках. Возлюбленные показали трогательные фото с детьми: общим сыном Мироном и сыном спорстмена от первого брака - Макаром.
Александр ранее был женат на гимнастке Дарье Дмитриевой, они прожили 2 года и развелись в 2017 году. Дарья заявляла, что она была инициатором развода, так как в браке были вещи, с которыми она не смогла смириться.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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