Португальские фермеры раздают апельсины бесплатно, пока марокканские гниют в европейских портах

В регионе Алгарве на юге Португалии фермеры вынуждены проводить благотворительную раздачу апельсинов, сообщает местный телеканал «Сик».

Из-за переизбытка предложений, европейский рынок фруктов оказался переснащенным. К тому же из-за антироссийских санкций закрылась и эта ниша.

В итоге цена на фрукты оказалась настолько неликвидной, что фермерам проще раздать их бесплатно.

А в европейских портах в то же время застряли марокканские апельсины, которые не смогли пройти фитосанитарный контроль, из-за принятых в ЕС ужесточений.