Португальские фермеры раздают апельсины бесплатно, пока марокканские гниют в европейских портах
В регионе Алгарве на юге Португалии фермеры вынуждены проводить благотворительную раздачу апельсинов, сообщает местный телеканал «Сик».
Из-за переизбытка предложений, европейский рынок фруктов оказался переснащенным. К тому же из-за антироссийских санкций закрылась и эта ниша.
В итоге цена на фрукты оказалась настолько неликвидной, что фермерам проще раздать их бесплатно.
А в европейских портах в то же время застряли марокканские апельсины, которые не смогли пройти фитосанитарный контроль, из-за принятых в ЕС ужесточений.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
-
Суини, преследующий частный самолёт Маска, готов остановиться, если миллиардер даст ему интервью
20-летний Джек Суини отказался получить большие деньги от Илона Маска за то, чтобы перестать отслеживать частный самолёт самого богатого в мире человеке. Парень готов остановиться только в обмен на интервью Маска.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
ООН запретила правительству Латвии демонтировать памятник Освободителям в Риге
Welt: Эстония потребовала от ЕС увеличить военную помощь Украине
FA: Папа Римский поддержал Россию в войне с НАТО на территории Украины
Франция готова обеспечить поставки газа в Германию
Генпрокуратура Беларуси завела уголовное дело на Гончаренко за угрозы Лукашенко