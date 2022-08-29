Личный секретарь Сталина сбежал из СССР и написал правдивую книгу о генсеке

Борис Бажанов был личным секретарем Сталина. Он уехал из СССР и написал книгу, в которой рассказал о своем начальнике.

Борис Бажанов родился в 1900 году в украинском городе Могилев-Подольский. Его отец был врачом, по его настоянию мальчик учился в гимназии.

Затем Борис поступил в Киевский университет, однако в 1918 году учебное заведение закрыли за революционные идеи. Молодой человек переехал в Москву и там поступил в Высшее техническое училище.

Жизнь его в тот период была непростой. Он делил с товарищем комнату без отопления и мебели, зимой там было очень холодно. К тому же приходилось практически голодать.

Однажды видному советскому деятелю потребовалась статься для газеты «Правда», и он обратился к Бажанову. Тот был сотрудником Оргбюро ЦК КПБ (б). Так Борис стал личным секретарем Кагановича.

А еще через некоторое время тот составил ему протекцию, когда личного секретаря искал уже Сталин. Бажанов был принят на работу к генсеку в 1927 году. Он знал обо всем, что происходило внутри партии, работал с документами генсека.

После всего, что он увидел и узнал, Бажанов стал антикоммунитстом, в чем его и заподозрил начальник ОГПУ Генрих Ягода. Борис стал планировать побег за границу, а Ягода решил задержать его в этот момент.

В 1927 году Бажанова направили в командировку в Туркменскую ССР. Там он перешел границу с Ираном. На него несколько раз покушались, однако ему удалось добраться до Франции, где он и жил до 1982 года.

В 1930 году Бажанов опубликовал в Париже книгу, в которой описал Сталина и свои собственные впечатления от работы у генсека.