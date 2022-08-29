Франция готова обеспечить поставки газа в Германию

В МИД Франции заявили о готовности поставлять сжиженный природный газ в Германию.

В понедельник, 29 августа 2022 года, госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Лоуренс Бун в своём интервью заявила для телеканала «Франс 2», что Париж готов обеспечить Берлин «голубым топливом».

Бун пояснила, что Франция будет экспортировать газ для Германии в обмен на электроэнергию и назвала данную сделку «примером европейской солидарности», однако невзирая на это чиновница предупредила французов о продолжении роста цен на электричество в следующем году.