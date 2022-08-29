Глава МАГАТЭ: миссия организации прибудет на Запорожскую АЭС на этой неделе
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации прибудет на Запорожскую АЭС уже на этой неделе.
В своем аккаунте в Twitter - генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщил, что миссия организации приступит к работе на Запорожской атомной станции уже на этой неделе.
"Этот день настал. Миссия МАГАТЭ уже находится в пути на Запорожскую АЭС. Наша задача обеспечить сохранность крупнейшего ядерного объекта Европы и Украины", - говорится в сообщении.
Ранее Эммануэль Макрон заявил, что МАГАТЭ при посредничестве Франции получило от России гарантии полной безопасности.
Опубликовано: Максим Алексеев
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