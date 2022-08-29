Глава МАГАТЭ: миссия организации прибудет на Запорожскую АЭС на этой неделе

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации прибудет на Запорожскую АЭС уже на этой неделе.

В своем аккаунте в Twitter - генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщил, что миссия организации приступит к работе на Запорожской атомной станции уже на этой неделе.

"Этот день настал. Миссия МАГАТЭ уже находится в пути на Запорожскую АЭС. Наша задача обеспечить сохранность крупнейшего ядерного объекта Европы и Украины", - говорится в сообщении.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что МАГАТЭ при посредничестве Франции получило от России гарантии полной безопасности.