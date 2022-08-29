Эстония подала в Еврокомиссию предложения для восьмого пакета антироссийских санкций

Эстония представила ЕК свой перечень ограничений для нового пакета санкций против РФ, заявил глава эстонской дипломатии Урмас Рейнсалу.

Среди предложений, дальнейшее ужесточение энергетического эмбарго и внешней торговли. Дополнительные меры по платежной системе Swift, а также включения большего числа людей и организаций список ЕС.

Глава МИД Эстонии констатировал, что хотя санкции против РФ и работают, но их «не достаточно».

На этом фоне многие политики и СМИ ЕС выступают за отмену санкций и нормализацию отношений с Россией в той степени в которой это позволяют дипломатические механизмы.