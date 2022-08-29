Байдену предложили стерилизовать всех мужчин в Соединенных Штатах
Американского президента Джо Байдена обескуражила и напугала девушка, которая предложила на введение запрета на аборты, стерилизовать всех мужчин.
Случай произошел на встрече американских активисток и представителей различных организаций, когда Байден выступал с речью и отвечал на вопросы.
На данном мероприятии девушка выдвинула предложение для американского правительства, которые ввели запрет на аборты взять и стерилизовать всех мужчин.
Ответа на этот вопрос не последовало, однако на лице лидера США виделось чувство страха и удивления. По всей видимости президент испугался, что такая активная девушка осуществит такой план.
Опубликовано: Силивончик Алина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Турция в 5 раз увеличит стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы
Минобороны РФ: российские военные ликвидировали свыше 100 бойцов «Айдара» и «Азова»
Данилов: Украина начала подготовку к большой войне с Россией с декабря 2019 года
Что рассказывают коллеги Виктора Цоя о его отношении к деньгам
FA: Папа Римский поддержал Россию в войне с НАТО на территории Украины