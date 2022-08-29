Байдену предложили стерилизовать всех мужчин в Соединенных Штатах

Американского президента Джо Байдена обескуражила и напугала девушка, которая предложила на введение запрета на аборты, стерилизовать всех мужчин.

Случай произошел на встрече американских активисток и представителей различных организаций, когда Байден выступал с речью и отвечал на вопросы.

На данном мероприятии девушка выдвинула предложение для американского правительства, которые ввели запрет на аборты взять и стерилизовать всех мужчин.

Ответа на этот вопрос не последовало, однако на лице лидера США виделось чувство страха и удивления. По всей видимости президент испугался, что такая активная девушка осуществит такой план.