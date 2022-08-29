Владимир Путин: страны исламского мира традиционные союзники для России

Президент Российской Федерации назвал государства исламского мира традиционными союзниками в решении самых актуальных вопросов.

Обращаясь к участникам Казанского глобального молодежного саммита Владимир Путин заявил, что исламские страны были и остаются традиционными союзниками России в решении всех глобальных международных проблем.

"Государства исламского мира являются нашими традиционными партнерами в решении самых важных международных проблем и разделяют наши усилия по построению справедливого демократического миропорядка", — говорится в приветствии.

Обращение президента Российской Федерации зачитал на открытии форума организации исламского сотрудничества глава Татарстана Рустам Минниханов.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 





 

 

 

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