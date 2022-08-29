На Руси существовал целый список продуктов, которые нельзя было употреблять
Этнограф из Сорбонны Галина Кабакова написала научную работу о запретах на употребление в пищу некоторых продуктов на Руси.
Одним из таких продуктов была конина. Лошади были незаменимы для работы, их считали боевыми товарищами, что нашло отражение в многочисленных былинах.
Есть зайчатину запрещал Ветхий Завет, а медвежатину не ели, поскольку медведи считались мифологическим предком людей, к тому же было немало преданий об оборотнях.
Козлятина была запрещена из-за предполагаемого дьявольского происхождения этого животного, телятину – из-за отношения как к корове как к кормилице и некой священности, пришедшей из язычества.
Согласно Ветхому Завету, в пищу можно употреблять только тех рыб, которые покрыты чешуей. Сом к ним не относится, поэтому в пищу его не употребляли. То же касалось осетровых рыб с икрой.
Вьюн, налим и угорь считались питомцами водяного, представителями нечисти. Веками не ели и раков.
Птицы делились на чистых и нечистых. Ко вторым относились воробьи, вороны, галки, сороки и хищники вроде ястреба. Журавлей и аистов нельзя было есть, поскольку они относились к благородным птицам.
Староверы отказывались даже от некоторых овощей. По их мнению, картошка была творением дьявола, которые Бог проклял, и поэтому они растут под землей.
Опубликовано: Светлана Репина
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