20 единиц военной техники ночью пересекли границу Польши и Украины

Колонна военной техники была замечена ночью в направлении из Польши в Западную Украину.

Колонна из 20 единиц бронетехники пересекла польско-украинскую границу в ночь на понедельник.

Колонна вопреки правилам двигалась без сопровождения полиции, чтобы не привлекать внимание.

Польша накануне заявила, что к 2023 году поставит Украине не менее 500 танков и 1000 единиц БМП-1.

Сейчас идут согласования с союзниками по кольцевой системе замены этой техники на более современную.