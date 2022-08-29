20 единиц военной техники ночью пересекли границу Польши и Украины
Колонна военной техники была замечена ночью в направлении из Польши в Западную Украину.
Колонна из 20 единиц бронетехники пересекла польско-украинскую границу в ночь на понедельник.
Колонна вопреки правилам двигалась без сопровождения полиции, чтобы не привлекать внимание.
Польша накануне заявила, что к 2023 году поставит Украине не менее 500 танков и 1000 единиц БМП-1.
Сейчас идут согласования с союзниками по кольцевой системе замены этой техники на более современную.
Опубликовано: Тарас Медведев
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