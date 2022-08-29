Financial Times: Трасс раздражает американских чиновников прямолинейностью
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс раздражает американское правительство своей прямолинейностью и максимализмом.
29 августа международная газета «Файнэншл Таймс», ссылая на высокопоставленный источник в правительстве США, пожелавший остаться анонимным, заявила о том, что британский министр иностранных дел Лиз Трасс, которая уже 5 сентября может занять пост премьер-министра Соединённого Королевства, раздражает американских чиновников.
В издательстве пояснили, что дипломатические отношения между США и Великобританией ухудшились, как только Трасс возглавила внешнеполитическое ведомство, а после её призывов создать коалицию для работы над планом Маршала для восстановления Украины, все сотрудники администрации Байдена «подняли брови».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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