Financial Times: Трасс раздражает американских чиновников прямолинейностью

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс раздражает американское правительство своей прямолинейностью и максимализмом.

29 августа международная газета «Файнэншл Таймс», ссылая на высокопоставленный источник в правительстве США, пожелавший остаться анонимным, заявила о том, что британский министр иностранных дел Лиз Трасс, которая уже 5 сентября может занять пост премьер-министра Соединённого Королевства, раздражает американских чиновников.

В издательстве пояснили, что дипломатические отношения между США и Великобританией ухудшились, как только Трасс возглавила внешнеполитическое ведомство, а после её призывов создать коалицию для работы над планом Маршала для восстановления Украины, все сотрудники администрации Байдена «подняли брови».