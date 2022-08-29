58-летняя Наталья Гулькина закрутила роман с бодибилдером

Экс-солистка группы «Мираж» при этом призналась, что не знает, готова ли выйти за него замуж.

Экс-солистка группы "Мираж" Наталья Гулькина официально была замужем 4 раза. У нее двое детей от разных мужей - 38-летний сын Алексей и дочь Яна 23-х лет.

Певица долгое время не рассказывала о своей жизни, но на шоу "Звезды сошлись" на НТВ Гулькина сообщила о новом романе. На этот раз избранником певицы стал бодибилдер Рамзес.

По словам звезды, их роман начался недавно, потому говорить о его перспективах сложно, но она счастлива и чувствует «бабочек в животе».

Гулькина уточнила, что нового возлюбленного впервые увидела 11 лет назад - когда Рамзес снимался в ее клипе. 45-летний мужчина пояснил, что тогда не стал оказывать знаки внимания Наталье, потому что был женат.

Но потом судьба свела их снова, и вот уже месяц пара вместе.

Наталья Гулькина ранее говорила: несмотря на разочарования, она не ставит на себе крест, и хочет найти любовь, обзавестись полной семьей.