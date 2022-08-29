Пугачёва вернулась в Москву, заявив, что за границей проходила лечение

Дизайнер Игорь Гуляев встретил Примадонну в российской столице. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

Исполнительница Алла Пугачева вернулась на родину. Артистка призналась, что поправляла здоровье и отдыхала за рубежом.

Алла Борисовна, побывавшая и в Израиле, и в латвийской Юрмале, с семейством отбыла из России после запуска спецоперации на Донбассе. На днях дизайнер Игорь Гуляев встретил певицу в российской столице, что показал в социальных сетях.

Примадонна сообщила: "А я уже давно, я просто не могла никак собраться".

Её муж, шоумен Максим Галкин с семьёй не приехал, так как занят гастролями за границей.

Артист успел уже выступить с концертами в городах Израиля, Латвии, Литве, Польше. Юморист планирует посетить также США в рамках гастрольного тура.