В Нижнем Тагиле во время учебных стрельб попали в жилой дом

В Нижнем Тагиле в ходе проведения учебных стрельб имитатор танкового снаряда повредил крышу жилого дома. Пострадавших нет.

Пресс-служба Уралвагонзавода сообщила, что в результате попадания имитатора танкового снаряда была повреждена крыша жилого дома. Пострадавших нет.

"В результате попадания имитатора танкового снаряда повреждена крыша жилого дома. Пострадавших нет. Причины инцидента выясняются", — говорится в сообщении. 

 В пресс-службе уточнили что специалисты завода уже приступили к ремонту дома.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 





 

 

 

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