В Нижнем Тагиле во время учебных стрельб попали в жилой дом
В Нижнем Тагиле в ходе проведения учебных стрельб имитатор танкового снаряда повредил крышу жилого дома. Пострадавших нет.
Пресс-служба Уралвагонзавода сообщила, что в результате попадания имитатора танкового снаряда была повреждена крыша жилого дома. Пострадавших нет.
"В результате попадания имитатора танкового снаряда повреждена крыша жилого дома. Пострадавших нет. Причины инцидента выясняются", — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили что специалисты завода уже приступили к ремонту дома.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Турция в 5 раз увеличит стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы
Пять интереснейших фактов из жизни Виктора Цоя, о которых говорить публично не принято
Данилов: Украина начала подготовку к большой войне с Россией с декабря 2019 года
Минобороны РФ: российские военные ликвидировали свыше 100 бойцов «Айдара» и «Азова»
FA: Папа Римский поддержал Россию в войне с НАТО на территории Украины