Миссия МАГАТЭ находится в пути на Запорожскую АЭС

Постпред РФ в Вене Ульянов сообщил, что группа экспертов миссии МАГАТЭ уже находится в пути на Запорожскую атомною электростанцию.

В понедельник, 29 августа 2022 года, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своём Telegram-канале сообщил, что миссия МАГАТЭ, возглавляемая главой организации Рафаэлем Гросси, находится в путина на Запорожскую АЭС.

Ульянов добавил, что в состав инспекции МАГАТЭ для установления реальной обстановки на атомной электростанции в Энергодаре вошли почти полутора десятка экспертов в области ядерной безопасности, которых сопровождает команда представителей ООН.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

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