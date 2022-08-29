ВВС Британии из-за возможного конфликта с Россией перебазируют в гражданские аэропорты

Впервые со времен Второй Мировой войны ВВС Британии будут перебазированы в гражданские региональные аэродромы.

Британский еженедельник Daily Express сообщает, что самолеты и обслуживающий персонал военно-воздушных сил Великобритании будут перебазированы в гражданские региональные аэропорты. Такое решение принято впервые со времен Второй Мировой войны в связи с усилением конфронтации в отношениях с Россией.

"Региональные аэропорты готовятся к приему боевых самолетов впервые со времен Второй Мировой войны из-за ухудшения отношений с Россией", — говорится в публикации.

Издание уточняет, что боевые самолеты Eurofighter Typhoon и F-35 будут разделены на небольшие группы и размещены на окраинах региональных аэропортов.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 





 

 

 

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