ВВС Британии из-за возможного конфликта с Россией перебазируют в гражданские аэропорты

Впервые со времен Второй Мировой войны ВВС Британии будут перебазированы в гражданские региональные аэродромы.

Британский еженедельник Daily Express сообщает, что самолеты и обслуживающий персонал военно-воздушных сил Великобритании будут перебазированы в гражданские региональные аэропорты. Такое решение принято впервые со времен Второй Мировой войны в связи с усилением конфронтации в отношениях с Россией.

"Региональные аэропорты готовятся к приему боевых самолетов впервые со времен Второй Мировой войны из-за ухудшения отношений с Россией", — говорится в публикации.

Издание уточняет, что боевые самолеты Eurofighter Typhoon и F-35 будут разделены на небольшие группы и размещены на окраинах региональных аэропортов.