Анита Цой не поддержала брата, который попал в тюрьму

Ее мачеха рассказала, что певица вела себя не по-родственному тогда, когда ее близкие нуждались в помощи звезды.

51-летняя Анита Цой немало сделала для реализации своих творческих задумок. Она выпускает проект за проектом, у певицы большая армия фанатов.

Но вот у родственников звезды не все так гладко. К примеру, родной брат знаменитости Алексей Цой был осужден и попал в тюрьму за хранение наркотиков. Пагубное увлечение стоило мужчине три потерянных года жизни.

Анита знала о ситуации, в которую попал родной человек. Сразу, как только Алексей оказался в колонии общего режима, с певицей связалась мачеха Татьяна Новосильцева в надежде на поддержку, однако таковой не получила. Якобы артистка ей сказала: "Ну что, надо было лечить Алешу раньше".

Ким уже отсидел свой 3-летний срок, и после этого вернулся в родительский дом. Брат звезды сейчас живет в Москве и работает курьером, пытается вернуться к обычному образу жизни.

Как уточняет Экспресс газета, Алексей не держит зла на Аниту. Выяснилось, что, сидя в тюрьме, мужчина не жаждал свиданий со звездной родственницей, потому что переживал чувство вины за преступление.

Сейчас он тоже не зовет в гости звездную сестру, прежде собирается сделать ремонт в квартире. Правда, откликнется ли Анита на приглашение брата, неизвестно.

Дело в том, что артистка сторонится семьи отца. Мачеха после отказа певицы помочь Алексею тоже не очень хочет с ней контактировать. Но сам Алексей Ким не теряет надежды, что ситуация все-таки может измениться к лучшему.