Анита Цой не поддержала брата, который попал в тюрьму
Ее мачеха рассказала, что певица вела себя не по-родственному тогда, когда ее близкие нуждались в помощи звезды.
51-летняя Анита Цой немало сделала для реализации своих творческих задумок. Она выпускает проект за проектом, у певицы большая армия фанатов.
Но вот у родственников звезды не все так гладко. К примеру, родной брат знаменитости Алексей Цой был осужден и попал в тюрьму за хранение наркотиков. Пагубное увлечение стоило мужчине три потерянных года жизни.
Анита знала о ситуации, в которую попал родной человек. Сразу, как только Алексей оказался в колонии общего режима, с певицей связалась мачеха Татьяна Новосильцева в надежде на поддержку, однако таковой не получила. Якобы артистка ей сказала: "Ну что, надо было лечить Алешу раньше".
Ким уже отсидел свой 3-летний срок, и после этого вернулся в родительский дом. Брат звезды сейчас живет в Москве и работает курьером, пытается вернуться к обычному образу жизни.
Как уточняет Экспресс газета, Алексей не держит зла на Аниту. Выяснилось, что, сидя в тюрьме, мужчина не жаждал свиданий со звездной родственницей, потому что переживал чувство вины за преступление.
Сейчас он тоже не зовет в гости звездную сестру, прежде собирается сделать ремонт в квартире. Правда, откликнется ли Анита на приглашение брата, неизвестно.
Дело в том, что артистка сторонится семьи отца. Мачеха после отказа певицы помочь Алексею тоже не очень хочет с ней контактировать. Но сам Алексей Ким не теряет надежды, что ситуация все-таки может измениться к лучшему.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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