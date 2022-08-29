Борису Джонсону не понравилась критика в адрес его прически: «У меня есть расческа»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, возмутился по поводу критики его лохматости.

Совсем недавно Борис Джонсон подал в отставку, однако все еще подвергается критике с разных сторон. Основной вопрос конечно же становится по поводу его постоянной лохматости и неопрятности.

Один из журналистов не смог не спросить почему премьер-министр носит такую прическу и расчёсывается ли он? При этом такой вопрос был записан на видео и вызвал шквал эмоций в интернете.

Возмущению Бориса Джонсона не было предела, при этом журналист не успел завершить свой вопрос, как премьер-министр вскричал, что ухаживает и расчесывает свои волосы.

“Вы представляете нашу страну за рубежом, но всегда лохматый… – Я расчесываюсь, и у меня в кабинете есть щетка!” – сказал Джонсон.