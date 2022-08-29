Борису Джонсону не понравилась критика в адрес его прически: «У меня есть расческа»
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, возмутился по поводу критики его лохматости.
Совсем недавно Борис Джонсон подал в отставку, однако все еще подвергается критике с разных сторон. Основной вопрос конечно же становится по поводу его постоянной лохматости и неопрятности.
Один из журналистов не смог не спросить почему премьер-министр носит такую прическу и расчёсывается ли он? При этом такой вопрос был записан на видео и вызвал шквал эмоций в интернете.
Возмущению Бориса Джонсона не было предела, при этом журналист не успел завершить свой вопрос, как премьер-министр вскричал, что ухаживает и расчесывает свои волосы.
“Вы представляете нашу страну за рубежом, но всегда лохматый… – Я расчесываюсь, и у меня в кабинете есть щетка!” – сказал Джонсон.
Опубликовано: Силивончик Алина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Турция в 5 раз увеличит стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы
Пять интереснейших фактов из жизни Виктора Цоя, о которых говорить публично не принято
Данилов: Украина начала подготовку к большой войне с Россией с декабря 2019 года
Минобороны РФ: российские военные ликвидировали свыше 100 бойцов «Айдара» и «Азова»
FA: Папа Римский поддержал Россию в войне с НАТО на территории Украины