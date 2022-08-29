Поминальная служба по убитой Дугиной прошла в Италии и вызвала протест украинцев

В одной из церквей в городе Римини в Италии организовали поминки по убитой журналистке Дарьи Дугиной. В ответ на это украинская диаспора провела акцию протеста.

Итальянское издание Corriere Romagna сообщило, что в одной из церквей Римини решили провести поминальную службу по убитой российской журналистке и активистке Дарье Дугиной. Местная украинская диаспора назвала это мероприятие "провокацией" и организовала акцию протеста.

Еще больше накалили ситуацию листовки, расклеенные по всему городу и анонсировавшие проведение поминок. На них была размещена фотография Дарьи Дугиной и надпись "Убита антироссийской ненавистью".

Ранее аналогичное мероприятие было проведено в другом итальянском городе - Вероне. На центральную площадь пришло несколько десятков человек с флагами Италии и России. В руках активисты держали портрет Дарьи Дугиной.