Поминальная служба по убитой Дугиной прошла в Италии и вызвала протест украинцев
В одной из церквей в городе Римини в Италии организовали поминки по убитой журналистке Дарьи Дугиной. В ответ на это украинская диаспора провела акцию протеста.
Итальянское издание Corriere Romagna сообщило, что в одной из церквей Римини решили провести поминальную службу по убитой российской журналистке и активистке Дарье Дугиной. Местная украинская диаспора назвала это мероприятие "провокацией" и организовала акцию протеста.
Еще больше накалили ситуацию листовки, расклеенные по всему городу и анонсировавшие проведение поминок. На них была размещена фотография Дарьи Дугиной и надпись "Убита антироссийской ненавистью".
Ранее аналогичное мероприятие было проведено в другом итальянском городе - Вероне. На центральную площадь пришло несколько десятков человек с флагами Италии и России. В руках активисты держали портрет Дарьи Дугиной.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Турция в 5 раз увеличит стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы
Пять интереснейших фактов из жизни Виктора Цоя, о которых говорить публично не принято
Данилов: Украина начала подготовку к большой войне с Россией с декабря 2019 года
Минобороны РФ: российские военные ликвидировали свыше 100 бойцов «Айдара» и «Азова»
FA: Папа Римский поддержал Россию в войне с НАТО на территории Украины