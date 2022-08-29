Турция в 5 раз увеличит стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы

Турция с октября этого года увеличит стоимость прохода для суден через проливы Босфор и Дарданеллы.

В понедельник, 29 августа 2022 года, турецкая газета Sabah, ссылаясь на источник в Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции, анонсировала пятикратное увеличение стоимости прохода для суден через проливы Босфор и Дарданеллы, расположенных в Мраморноморском регионе на северо-западне страны.

Отмечается, что решение о повышении цены вступит в силу с 7 октября этого года и позволит увеличить доходы турецкой стороны с 40 до 200 миллионов долларов в год, что по мнению обозревателей издания позволит устранить несправедливость, с которой сталкивалась Турция на протяжении 39 лет.