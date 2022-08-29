Несмотря на предложение больших денег, Бритни Спирс отказалась от интервью с Опрой Уинфри

Певица призналась, что для нее это намного больше, чем обычное интервью, и она не пойдет на такой шаг.

Бритни Спирс выложила на YouTube 22-минутный аудиоклип. Певица рассказала в нем, что отказалась от откровенного интервью, за которое ей предлагали большие деньги.

«Я не получу ничего от того, что всем этим поделюсь. Мне сделали предложение дать интервью Опре и другим людям за очень большие деньги, но это - безумие. Не хочу из этого ничего, для меня это намного больше, нежели просто интервью», — поделилась звезда.

Исполнительница также затронула отношения с семьей, рассказала об издевательствах и принудительном лечении в психиатрической клинике.

Бритни считает, что родные "буквально убили" и "выбросили" ее.

По мнению певицы, родственники бросили ее. Она отметила, что даже фанаты на концертах относились к ней с большей любовью и теплотой, чем семья.