Несмотря на предложение больших денег, Бритни Спирс отказалась от интервью с Опрой Уинфри
Певица призналась, что для нее это намного больше, чем обычное интервью, и она не пойдет на такой шаг.
Бритни Спирс выложила на YouTube 22-минутный аудиоклип. Певица рассказала в нем, что отказалась от откровенного интервью, за которое ей предлагали большие деньги.
«Я не получу ничего от того, что всем этим поделюсь. Мне сделали предложение дать интервью Опре и другим людям за очень большие деньги, но это - безумие. Не хочу из этого ничего, для меня это намного больше, нежели просто интервью», — поделилась звезда.
Исполнительница также затронула отношения с семьей, рассказала об издевательствах и принудительном лечении в психиатрической клинике.
Бритни считает, что родные "буквально убили" и "выбросили" ее.
По мнению певицы, родственники бросили ее. Она отметила, что даже фанаты на концертах относились к ней с большей любовью и теплотой, чем семья.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Турция в 5 раз увеличит стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы
Пять интереснейших фактов из жизни Виктора Цоя, о которых говорить публично не принято
Данилов: Украина начала подготовку к большой войне с Россией с декабря 2019 года
Минобороны РФ: российские военные ликвидировали свыше 100 бойцов «Айдара» и «Азова»
FA: Папа Римский поддержал Россию в войне с НАТО на территории Украины