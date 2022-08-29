ВКС России сбили два украинских штурмовика Су-25

Генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российская авиация уничтожила два штурмовика Су-25 ВСУ.

В понедельник, 29 августа 2022 года, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга оборонного ведомства заявил, что за минувшие сутки российские воздушно-космические силы уничтожили два украинских штурмовика Су-25.

Конашенков уточнил, что ликвидация украинских самолётов произошла в результате высокоточного удара российской авиации в районе села Червоный Яр Запорожской области и посёлка городского типа Курдюмовка в ДНР.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

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