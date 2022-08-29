Прошли похороны экс-президента Анголы на фоне семейного скандала

Ангола проводит государственные похороны экс-президента Хосе Эдуарду душ Сантуша в столице Луанде после его смерти в Испании в июле.

На мероприятии присутствуют несколько африканских лидеров и президент Португалии.

Его смерть вызвала политический скандал после того, как его дочь Чизе душ Сантуш выступила против проведения похорон в Анголе.

Г-н душ Сантуш, ветеран войны за независимость, был доминирующей фигурой в политической истории Анголы, правившей страной в течение 38 лет.

Однако его наследие было запятнано обвинениями в высоком уровне коррупции и нарушениях прав человека во время его пребывания у власти.

Его похороны состоятся всего через несколько дней после общенациональных выборов, когда ожидается возвращение к власти правящей партии МПЛА. Однако оппозиция, Унита, отвергла заявление МПЛА о победе.