Пермякова ударила по репутации Кудрявцевой и её шоу Секрет на миллион
Актриса Светлана Пермякова рассказала, что её обманули на шоу "Секрет на миллион", ведущей которого выступала Лера Кудрявцева. Никаких денег артисты не получают.
Актриса Светлана Пермякова была гостьей передачи "Секрет на миллион".
Артистка направилась на шоу Леры Кудрявцевой только для того, чтобы забрать гонорар, а на эти деньги помочь тяжелобольному мальчику. К сожалению, звезду экрана обманули.
В рамках Ютуб-шоу "Петя любит выпить" артистка сообщила, что борьба за миллион в телевизионном шоу - обман. Никаких денег знаменитости не получают по окончанию съемок.
"Конверт был пустой, мне сказали, что миллион мы вам не дадим, у нас нет таких финансов".
Ранее Лера Кудрявцева сообщала, что последнее время её не покидает чувство тревоги, а борется она с неприятным ощущением, прибегая к вредной привычке.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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