Добровольческие батальоны из Башкирии направлены на спецоперацию в Украину

После успешно проведенного боевого слаживания добровольцы из Башкирии выдвинулись в район проведения специальной операции.

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что два подразделения, набранных исключительно из местных добровольцев, выдвинулись к месту проведения специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что в Башкирии, по инициативе местных общественно-патриотических организаций, сформировано два батальона. Набор осуществлялся только на добровольной основе. Подразделения названы в честь героев России Минигали Шаймуратова и Александра Досталова.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 





 

 

 

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