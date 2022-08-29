Прилепин высказался об отмене премьеры картины Просточеловек с Хаматовой
Писатель Захар Прилепин не считает трагедией то, что премьеру фильма "Просточеловек", где играет актриса Чулпан Хаматова, отменили.
Писатель Захар Прилепин дал комментарии относительно отмены премьерного показа картины "Просточеловек", участие в котором приняла актриса Чулпан Хаматовой.
Своё мнение по поводу Прилепин высказал в Телеграм-канале.
Прилепин убеждён, что произошедшее не нужно воспринимать как трагедию. Писатель признался, что сам был в такой ситуации.
Он сообщил: "Я тоже снимался в кино несколько раз, и фильмы эти, как правило, не получали проката. Так бывает, и это не трагедия. Прокат не резиновый".
Чуть раньше в СМИ появились сведения о том, что премьерный показ фильма "Просточеловек" не состоится в РФ. Произошедшее связывают с политической позицией Хаматовой.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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