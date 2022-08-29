Литва закончила строительство заграждения на границе с Беларусью
В пятницу, 26 марта, Литва установила последние элементы заграждения территории на границе с Беларусью.
Сегодня, 29 августа, об этом рассказала компания Epso-G, являющая непосредственно подрядчиком изготавливаемого объекта.
По официальным данным от представителя компании Антанас Бубнялис, забор был построен в 502 км. На сегодняшний день закончились все основные работы.
Сейчас пока рабочие устраняют недостатки, косметические работы, а также проводят восстановление дорог.
Опубликовано: Силивончик Алина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Турция в 5 раз увеличит стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы
Как сложились жизни участников группы Кино после гибели их лидера Виктора Цоя
Данилов: Украина начала подготовку к большой войне с Россией с декабря 2019 года
Пять интереснейших фактов из жизни Виктора Цоя, о которых говорить публично не принято
FA: Папа Римский поддержал Россию в войне с НАТО на территории Украины