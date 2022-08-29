Литва закончила строительство заграждения на границе с Беларусью

В пятницу, 26 марта, Литва установила последние элементы заграждения территории на границе с Беларусью.

Сегодня, 29 августа, об этом рассказала компания Epso-G, являющая непосредственно подрядчиком изготавливаемого объекта.

По официальным данным от представителя компании Антанас Бубнялис, забор был построен в 502 км. На сегодняшний день закончились все основные работы.

Сейчас пока рабочие устраняют недостатки, косметические работы, а также проводят восстановление дорог.