В Россию прибывают иностранные военные для участия в маневрах «Восток-2022»

Солдаты из нескольких зарубежных стран начали прибывать в Россию для учений с участием Китая на фоне напряженности в отношениях между западными странами, сообщили в Минобороны РФ.

Эти маневры под названием «Восток-2022» пройдут с 1 по 7 сентября на Дальнем Востоке России с участием военных из нескольких приграничных стран и союзников России, таких как Беларусь, Сирия, Индия и Китай.

Эти учения проходят в условиях острой напряженности между Россией и странами Запада, с одной стороны, из-за конфликта на Украине, а с другой стороны, между Китаем и США, из-за напряженности вокруг Тайваня. Вашингтон регулярно заявляет об угрозе глобальной безопасности и его беспокоит сближение между Китаем и Россией, которые имеют тесные связи в сфере обороны.

«Иностранные воинские контингенты, участвующие в учениях «Восток-2022», прибыли на полигон Сергеевский в Приморском крае (на Дальнем Востоке России) и приступили к подготовке и приемке техники и вооружения», — сообщили в Минобороны России. Всего будет мобилизовано «более 50 тысяч военнослужащих, более 5 тысяч единиц боевой техники и вооружения, в том числе 140 самолетов и 60 боевых кораблей и кораблей обеспечения», добавили в ведомстве.

Учения под командованием российского генерального штаба будут состоять из «отработки оборонительных и наступательных действий на суше, в воздухе, а также в Японском и Охотском морях», говорится в сообщении министерства.

По словам того же источника, в Японском море российские и китайские корабли проведут тренировки по защите морских коммуникаций и поддержке сухопутных войск в прибрежных районах.

В середине августа Китай подтвердил отправку войск в Россию для участия в этих военных учениях, заявив при этом, что его присутствие «не связано с текущей ситуацией на региональном и международном уровне».