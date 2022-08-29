Литва завершила строительство «физического барьера» на границе с Беларусью

Компания Epso-G заявила о завершении строительства ограждения на границе Литвы с Беларусью протяжённостью 502 километра.

В понедельник, 29 августа 2022 года, представитель литовской компании Epso-G Антанас Бубнялис в пресс-релизе заявил о завершении установки «физического барьера» на литовско-белорусской границе.

Бубнялис уточнил, что протяжённость металлического ограждения высотой в четыре метра составляет пятьсот два километра, на реализацию данного проекта было затрачено сто пятьдесят два миллиона евро.