Литва завершила строительство «физического барьера» на границе с Беларусью
Компания Epso-G заявила о завершении строительства ограждения на границе Литвы с Беларусью протяжённостью 502 километра.
В понедельник, 29 августа 2022 года, представитель литовской компании Epso-G Антанас Бубнялис в пресс-релизе заявил о завершении установки «физического барьера» на литовско-белорусской границе.
Бубнялис уточнил, что протяжённость металлического ограждения высотой в четыре метра составляет пятьсот два километра, на реализацию данного проекта было затрачено сто пятьдесят два миллиона евро.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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