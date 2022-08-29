Подруга Литвиновой Максимова назвала черту характера актрисы, которая вызывает у неё неприязнь
Подруга актрисы Ренаты Литвиновой Наталья Максимова рассказала о сотрудничестве и назвала качество характера знаменитости, которое не красит.
Подруга актрисы и режиссёра Ренаты Литвиновой Наталья Максимова поведала о сотрудничестве со звездой экрана. Она назвала качество характера артистки, которое не делает той чести.
Максимова на протяжении нескольких лет трудилась у Литвиновой. Сотрудничать со знаменитостью Наталье было приятно.
В интервью журналистке Ксении Собчак подруга актрисы поведала не только о хороших качествах Литвиновой.
Максимова сообщила: "Она может обидеть и может обидеть очень близких людей".
В числе положительных черт характера селебрити Наталья назвала щедрость.
После начала спецоперации России в Украине Литвинова проживает во Франции. Имеется информация, что звезда кино и театра проходит там лечение.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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