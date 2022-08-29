NI: на Западе уверены, что танк Т-14 «Армата» испытывает новый боекомплект с ядерными боеприпасами мощностью до одной килотонны

По мнению аналитиков, российский танк Т-14 “Армата” если будет нужно, будет применять ядерные боеголовки для точечных ударов.

Танк Т-14 “Армата” был одной из жемчужин на форуме “Армия-2022”. Он был сделан на основе танка Т-95 “Черный ястреб”, который был разработан еще в 20 веке.

По современным оценкам военных экспертов такая модель может быть снабжена искусственным интеллектом, который может работать самостоятельно при настраивании.

Еще одной интересной новостью оказалось то, что танк снабдили афганскую систему защиты, которая сопряжена с системой управления огнем, и имеет выносные оптические датчики.