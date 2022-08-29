Машкова поставила точку в отношениях с отцом
Актриса Мария Машкова конфликтует с отцом, известным актёром Владимиром Машковым. Видимо, общаться близкие родственники не будут, так как дочь поставила точку в отношениях со знаменитым родителем.
Актриса Мария Машкова на протяжении нескольких месяцев публично конфликтует со своим отцом, актёром Владимиром Машковым по поводу позиции о спецоперации в Украине.
Знаменитости оказались по разные стороны баррикад после 24 февраля: текущего года: Мария осуждает спецоперацию в соседнем государстве, а её родитель - один из главных сторонников действий российских властей.
Машкова намекнула на разрыв какой-либо связи с РФ. Накануне звезда отечественного экрана разместила в своих соцсетях трейлер фильма "Юззз" - она сыграла главную роль.
Под видео актриса оставила послание, в котором сообщила, что это её последняя работа в российском кино.
В своём блоге Мария написала: "Это кино - лучшее, что могло со мной произойти напоследок в России… Для меня оно о том, как мы, русские, оказались в этой страшной точке. Самые главные теперь для меня слова: "Все тебе врут, Вова, потому что боятся". Больше добавить нечего. Аминь".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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