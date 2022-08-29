Пугачёва сообщила, почему отсутствовала в России полгода
Алла Пугачёва рассказала, чем занималась за рубежом в видео, которое опубликовал в сети дизайнер Игорь Гуляев, встретивший Примадонну на родине.
Исполнительнице Алле Пугачёвой очень жаль, что закончилось время отдыха за рубежом.
Певица пояснила, чем была занята в своё отсутстви. Алла Борисовна уверяет, что активно занималась восстановлением здоровья и отдыхала.
В видео, опубликованном дизайнером Игорем Гуляевым, Примадонна заявила: "У вас такое прямо: возвращение блудной дочери. Кончился отпуск. Жалко".
Вернулась в Россию артистка на прошлой неделе, прожив около полугода на чужбине. Она была сначала в Израиле, потом в Латвии.
Корреспонденту 5-tv.ru удалось выяснить, что Пугачёва занимается подготовкой детей к 1 сентября. Лиза и Гарри станут учениками 3-ьего класса. Также звезда сцены намерена "наводить порядок в голове".
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
Внучка Гурченко Королёва превратила квартиру бабушки за 30 000 000 рублей в свалку
Внучка легенды советского кинематографа Людмилы Гурченко Елена Королёва превратила дорогостоящую столичную квартиру в невесть знает что. Об этом сообщила экс-супруга Прохора Шаляпина, бизнесвумен Лаписа Копенкина.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Турция в 5 раз увеличит стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы
Шольц предложил создать единую европейскую систему ПВО
Данилов: Украина начала подготовку к большой войне с Россией с декабря 2019 года
Союзные силы РФ и ДНР заняли населенный пункт Кодема в 16 км от Бахмута
FA: Папа Римский поддержал Россию в войне с НАТО на территории Украины