Пугачёва сообщила, почему отсутствовала в России полгода

Алла Пугачёва рассказала, чем занималась за рубежом в видео, которое опубликовал в сети дизайнер Игорь Гуляев, встретивший Примадонну на родине.

Исполнительнице Алле Пугачёвой очень жаль, что закончилось время отдыха за рубежом.

Певица пояснила, чем была занята в своё отсутстви. Алла Борисовна уверяет, что активно занималась восстановлением здоровья и отдыхала.

В видео, опубликованном дизайнером Игорем Гуляевым, Примадонна заявила: "У вас такое прямо: возвращение блудной дочери. Кончился отпуск. Жалко".

Вернулась в Россию артистка на прошлой неделе, прожив около полугода на чужбине. Она была сначала в Израиле, потом в Латвии.

Корреспонденту 5-tv.ru удалось выяснить, что Пугачёва занимается подготовкой детей к 1 сентября. Лиза и Гарри станут учениками 3-ьего класса. Также звезда сцены намерена "наводить порядок в голове".