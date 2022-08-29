Полевые лагеря украинских батальонов «Айдар» и «Азов» уничтожены российской армией
Министерство обороны России сообщило об уничтожения полевых лагерей элитных украинских батальонов «Айдар» и «Азов».
Министерство обороны России сообщило о нанесении ударов по полевым лагерям украинских батальонов "Айдар" и "Азов" в ходе которых было ликвидировано более 100 военнослужащих ВСУ.
"Высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Марганец в Днепропетровской области нанесены удары по полевым лагерям батальонов "Айдар" и "Азов". Уничтожены склады и пункты управления 108-й бригады территориальной обороны Украины", - сообщается в сводке.
В военном ведомстве дополнили, что в ходе нанесенных ударов было убито более 100 украинских военных, уничтожено 20 единиц техники и более 3000 артиллерийских снарядов и ракет.
Опубликовано: Максим Алексеев
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