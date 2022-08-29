Илон Маск говорит, что планете нужно больше нефти и детей
Илон Маск, который неоднократно предупреждал, что низкая рождаемость представляет “опасность” для цивилизации, заявил в преддверии энергетической конференции в Норвегии, что мир сталкивается с “детским кризисом”.
Отвечая на вопрос о самых больших проблемах, стоящих перед миром, Маск упомянул переход на возобновляемые источники энергии, но также сказал, что уровень рождаемости был “одной из моих любимых ... вещей, о которых стоит беспокоиться”.
”Мы не хотим, чтобы население сократилось настолько, что мы просто в конце концов умрем", - заявил Маск, основатель американского производителя электромобилей Tesla и SpaceX, журналистам в Ставангере, на юго-западе Норвегии.
“По крайней мере, рожайте достаточно детей, чтобы прокормить население”, - добавил он.
Многие западные общества и густонаселенные страны, такие как Китай, сталкиваются со снижением рождаемости и старением общества.
Опубликовано: Силивончик Алина
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