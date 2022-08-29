Соседов уверен, что у Пугачёвой, вернувшейся из-за рубежа, нет будущего в России

Музыкальный кртитик Сергей Соседов заявил, что россияне больше не услышат новых песен Аллы Пугачёвой.

Для музыкального критика Сергея Соседова возвращение Аллы Пугачёвой на родину не стало новостью.

В интервью 5tv.ru тот заявил: "Вернулась домой. Лечилась, отдыхала, потом вернулась домой. Как вы едете отдыхать, а потом возвращаетесь домой".

По мнению критика, возвращение Аллы Борисовны домой вовсе не значит, что россияне услышат ее новые песни исполнительницы или смогут посетить её концерт. Соседов напоминает, что артистка давно оставила сцену.

К слову, последнее время в сети с новой силой стали появляться слухи о том, что Пугачева запрещала коллегам носить имя Алла. Настоящие имена певиц Валерии и Маши Распутиной пришлось сменить, так как они были тезками Примадонны.

Соседов подобную информацию считает бредом

"Это фейк чистой воды. Ей не нужно было тогда что-то запрещать. Эти певицы (Валерия и Маша Распутина) сами тогда поняли, они и их продюсеры, что Алла на эстраде только одна.

Они понимали, что это имя будет играть им в минус, потому что Алла Перфилова - это смешно. И Валерия с именем Алла Перфилова ничего не достигла. Ее никто не помнил совершенно.

Продюсер Валерии Александр Шульгин понимал, нужно менять имя на Валерия. Имя должно быть звучным".