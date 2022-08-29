CNN: Украина использует американскую оборонную концепцию

Концепция была разработана в США, после войны в Южной Осетии. Она позволяет малым странам сопротивляться агрессии крупных государств.

Телеканал CNN сообщает, что власти Украины для организации сопротивления применяют концепцию, которая была разработана американским спецназом в 2013 году, по итогу войны в Южной Осетии.

Концепция представляет собой готовый набор последовательных действий и схем, позволяющих даже небольшим государствам и армиям успешно противостоять сильным державам.

Отставной генерал-лейтенант армии США Марк Швар, ветеран спецназа и один из разработчиков концепции сообщает, что украинцы умело задействовали все свои ресурсы и активно используют "нестандартные" способы ведения войны.

"Не имея возможности поразить российские военные объекты на больших расстояниях, украинская армия выполняет задачи силами своего спецназа. Для успешной работы таких подразделений необходима поддержка местного населения и разветвленная агентурная сеть. Руководствуясь американской концепцией, украинцы в целом обеспечили себе такое преимущество", — рассказал Шварц.

Командующий спецназом США генерал Ричард Кларк доложил в сенате, что американские специалисты активно участвовали в обучении украинских военных на протяжении последних 18 месяцев.