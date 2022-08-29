ЕС предложит Новую учебную миссию для усиления вооруженных сил Украины

Европейский союз предлагает вооруженным силам Украины снайперскую подготовку, разминирование или подготовку офицеров в рамках новой миссии на этой неделе.

Хосеп Боррель должен предложить учебную миссию ЕС для Украины с целью заручиться политической поддержкой министров обороны, когда они соберутся в Праге, начиная с вечера понедельника.

В то время как потребности Украины развиваются, Киев определил некоторые конкретные потребности в обучении, в том числе для медицинских, разминирования и снайперских миссий, а также различных видов подготовки офицеров, согласно документу, полученному Bloomberg. Неофициальный документ, разосланный государствам-членам отделом внешней политики ЕС, в общих чертах описывает масштабы миссии, которую Боррелл официально предложит.