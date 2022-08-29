AFP: у побережья Швеции загорелся паром с 300 пассажирами
У побережья острова Готска-Сандён загорелся автомобильный паром Stena Scandica с тремястами пассажирами на борту.
29 августа французское информационное агентство Agence France-Presse, ссылаясь на заявление пресс-секретаря шведской морской администрации Йонаса Францена, сообщило о возгорании автомобильного парома в акватории Балтийского моря близ принадлежащего Швеции острова Готска-Сандён.
Францен заявил, что на борту загоревшегося парома находятся триста пассажиров, на место произошедшего направились спасательные службы. В настоящее время точных данных о числе пострадавших и причине пожара на Stena Scandica в настоящее время нет.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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