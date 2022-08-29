Встреча министров обороны США и союзников пройдет 8 сентября на базе Рамштайн в ФРГ

Министр обороны США примет своих коллег из союзных стран в Германии 8 сентября, чтобы организовать поддержку украинского военного потенциала против России, сообщило командование ВВС США в Европе в понедельник (29 августа).

«Ллойд Остин вновь пригласил министров обороны и высокопоставленных военных чиновников со всего мира для обсуждения текущего кризиса в Украине и различных вызовов безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США», — говорится в заявлении Пентагона.

Встреча, организованная по инициативе Вашингтона и состоится на американской авиабазе Рамштайн на западе Германии.

В апреле там впервые собрались представители сорока стран и создали «контактную группу» по вопросам обороны Украины.