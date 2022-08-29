Встреча министров обороны США и союзников пройдет 8 сентября на базе Рамштайн в ФРГ
Министр обороны США примет своих коллег из союзных стран в Германии 8 сентября, чтобы организовать поддержку украинского военного потенциала против России, сообщило командование ВВС США в Европе в понедельник (29 августа).
«Ллойд Остин вновь пригласил министров обороны и высокопоставленных военных чиновников со всего мира для обсуждения текущего кризиса в Украине и различных вызовов безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США», — говорится в заявлении Пентагона.
Встреча, организованная по инициативе Вашингтона и состоится на американской авиабазе Рамштайн на западе Германии.
В апреле там впервые собрались представители сорока стран и создали «контактную группу» по вопросам обороны Украины.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
-
-
Брежневу внесли в чёрный список артистов в Украине, не взирая на её высказывания против спецоперации
С начала спецоперации Вера Брежнева не раз давала понять, что она категорически против спецоперации России в Украине. Это не помогло знаменитости избежать попадания в чёрный список родного государства.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Турция в 5 раз увеличит стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы
Веру Брежневу на Украине включили в черный список
Данилов: Украина начала подготовку к большой войне с Россией с декабря 2019 года
Владимир Путин и Никол Пашинян обсудили договоренности по Нагорному Карабаху
FA: Папа Римский поддержал Россию в войне с НАТО на территории Украины