Надежда Бабкина считает, что недопустимо уничтожать украинскую культуру
Заслуженная артистка отметила, что необходимо бережно сохранять как русскую, так и украинскую культуру.
Надежда Бабкина посетила Луганск с культурной программой, где выразила поддержку военнослужащим коалиции СВО и мирным жителям, которые пострадали от террористических действий ВСУ.
В репертуаре программы исполнительницы были, как русские, так и украинские народные песни.
«Моя задача – никогда не разрушать любую разновидность культуры, любое вероисповедание, потому что агрессия – это путь в никуда. Люди, попав в агрессию, сами себя уничтожают», – рассказала Бабкина.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
-
-
Брежневу внесли в чёрный список артистов в Украине, не взирая на её высказывания против спецоперации
С начала спецоперации Вера Брежнева не раз давала понять, что она категорически против спецоперации России в Украине. Это не помогло знаменитости избежать попадания в чёрный список родного государства.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Турция в 5 раз увеличит стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы
Веру Брежневу на Украине включили в черный список
Данилов: Украина начала подготовку к большой войне с Россией с декабря 2019 года
Владимир Путин и Никол Пашинян обсудили договоренности по Нагорному Карабаху
FA: Папа Римский поддержал Россию в войне с НАТО на территории Украины