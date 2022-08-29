Надежда Бабкина считает, что недопустимо уничтожать украинскую культуру

Заслуженная артистка отметила, что необходимо бережно сохранять как русскую, так и украинскую культуру.

Надежда Бабкина посетила Луганск с культурной программой, где выразила поддержку военнослужащим коалиции СВО и мирным жителям, которые пострадали от террористических действий ВСУ.

В репертуаре программы исполнительницы были, как русские, так и украинские народные песни.

«Моя задача – никогда не разрушать любую разновидность культуры, любое вероисповедание, потому что агрессия – это путь в никуда. Люди, попав в агрессию, сами себя уничтожают», – рассказала Бабкина.