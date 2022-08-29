В Новой Каховке объявили эвакуацию людей с рабочих мест из-за обстрелов

Из-за постоянных обстрелов Новой Каховки в Херсонской области власти города приняли решение об эвакуации людей с рабочих мест.

Глава военно-гражданской администрации Владимир Леонтьев сообщает, что в городе на протяжении суток практически не прекращались сирены, предупреждающие об опасности обстрелов. После очередного массированного обстрела со стороны ВСУ с использованием реактивных систем залпового огня HIMARS, была объявлена эвакуация людей с рабочих мест.

" На протяжении суток звучат сирены. Люди эвакуированы с рабочих мест и находятся в бомбоубежищах", — сообщил чиновник.

Владимир Леонтьев рассказал, что за прошедшие сутки по городу было нанесено более десять массированных ударов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня.