Bloomberg: Россия проведет совместные учения с Китаем

Министерство обороны России заявило в понедельник, что начнет военные учения на востоке страны с участием Китая и ряда других стран.

Учения "Восток-2022" пройдут 1-7 сентября, сообщили в министерстве. Он добавил, что иностранные контингенты уже прибыли в учебный центр в прибрежном Приморском крае и начали подготовку к учениям и получение оборудования и оружия.

В учениях примут участие Китай, Индия, Лаос, Монголия, Никарагуа, Алжир, Сирия и ряд бывших советских республик.

Учения будут проводиться на семи полигонах на Дальнем Востоке России.

Министерство обороны России сообщило, что в учениях примут участие подразделения российских воздушно-десантных войск, дальние бомбардировщики и военно-грузовые самолеты.