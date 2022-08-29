Bloomberg: Россия проведет совместные учения с Китаем
Министерство обороны России заявило в понедельник, что начнет военные учения на востоке страны с участием Китая и ряда других стран.
Учения "Восток-2022" пройдут 1-7 сентября, сообщили в министерстве. Он добавил, что иностранные контингенты уже прибыли в учебный центр в прибрежном Приморском крае и начали подготовку к учениям и получение оборудования и оружия.
В учениях примут участие Китай, Индия, Лаос, Монголия, Никарагуа, Алжир, Сирия и ряд бывших советских республик.
Учения будут проводиться на семи полигонах на Дальнем Востоке России.
Министерство обороны России сообщило, что в учениях примут участие подразделения российских воздушно-десантных войск, дальние бомбардировщики и военно-грузовые самолеты.
Опубликовано: Силивончик Алина
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