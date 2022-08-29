NASA отложило миссию «Артемида-1» из-за утечки топлива в ракете-носителе
Запланированный в понедельник запуск миссии «Атемида-1» по выводу на орбиту Луны пилотируемого корабля был отмене.
Как сообщили в NASA, « в связи с утечкой жидкого водорода при заправке новой американской сверхтяжелой ракеты-носителя SLS (Space Launch System)».
Миссия «Артемида» предполагает вывод на окололунную орбиту пилотируемого челнока Orion и дальнейшее исследование поверхности спутника Земли.
На старте планировалось провести тестовый запуск корабля, а затем проводить пилотируемые миссии ежегодно. Пока же запуск перенесли на 2 сентября.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
-
Брежневу внесли в чёрный список артистов в Украине, не взирая на её высказывания против спецоперации
С начала спецоперации Вера Брежнева не раз давала понять, что она категорически против спецоперации России в Украине. Это не помогло знаменитости избежать попадания в чёрный список родного государства.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Турция в 5 раз увеличит стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы
Владимир Путин и Никол Пашинян обсудили договоренности по Нагорному Карабаху
Данилов: Украина начала подготовку к большой войне с Россией с декабря 2019 года
Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕС готовит структурную реформу рынка электроэнергии
FA: Папа Римский поддержал Россию в войне с НАТО на территории Украины