NASA отложило миссию «Артемида-1» из-за утечки топлива в ракете-носителе

Запланированный в понедельник запуск миссии «Атемида-1» по выводу на орбиту Луны пилотируемого корабля был отмене.

Как сообщили в NASA, « в связи с утечкой жидкого водорода при заправке новой американской сверхтяжелой ракеты-носителя SLS (Space Launch System)».

Миссия «Артемида» предполагает вывод на окололунную орбиту пилотируемого челнока Orion и дальнейшее исследование поверхности спутника Земли.

На старте планировалось провести тестовый запуск корабля, а затем проводить пилотируемые миссии ежегодно. Пока же запуск перенесли на 2 сентября.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 

 

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