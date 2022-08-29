Geopolitika.news: жаркая осень и холодная зима – итог Европы из-за политической глупости
Евросоюз находится на грани очень жаркой осенней политики и холодной суровой зимы, которая формируется из-за глупости и недальновидности политики.
Такая разгромная статья вышла от журналиста Зорана Метера, опубликованной в хорватском издании Geopolitika.news.
Кризис с разных сторон так и сжимает Европу в тиски. Такая тенденция коснулась практически всех стран Евросоюза, а также тех, кто претендует на то, чтобы стать добровольным членом союза.
Как было отмечено, энергетические и экономические проблемы в целом сейчас везде одинаковые, к основным можно отнести инфляцию, нехватку энергии и нестабильные поставки, истощение бюджета из-за конфликта на Украине.
Опубликовано: Силивончик Алина
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