Geopolitika.news: жаркая осень и холодная зима – итог Европы из-за политической глупости

Евросоюз находится на грани очень жаркой осенней политики и холодной суровой зимы, которая формируется из-за глупости и недальновидности политики.

Такая разгромная статья вышла от журналиста Зорана Метера, опубликованной в хорватском издании Geopolitika.news.

Кризис с разных сторон так и сжимает Европу в тиски. Такая тенденция коснулась практически всех стран Евросоюза, а также тех, кто претендует на то, чтобы стать добровольным членом союза.

Как было отмечено, энергетические и экономические проблемы в целом сейчас везде одинаковые, к основным можно отнести инфляцию, нехватку энергии и нестабильные поставки, истощение бюджета из-за конфликта на Украине.