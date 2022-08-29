В Ираке протестующие начали штурмовать здание правительства
Массовые протесты в Ираке перерастают в более агрессивную фазу. Митингующие приступили к штурму дворца правительства.
Иракский телеканал AL Sumaria сообщает о том, что массовые протесты в Ираке перерастают в агрессивную фазу. После того как власти страны потребовали от протестующих покинуть район столицы, где расположены правительственные здания и посольства, начались массовые столкновения с полицией.
Многочисленные сторонники популярного в стране проповедника Муктады ас-Садра приступили к штурму дворца правительства. Багдад объявлен городом в особом положении, введен комендантский час.
Опубликовано: Максим Алексеев
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