В Ираке протестующие начали штурмовать здание правительства

Массовые протесты в Ираке перерастают в более агрессивную фазу. Митингующие приступили к штурму дворца правительства.

Иракский телеканал AL Sumaria сообщает о том, что массовые протесты в Ираке перерастают в агрессивную фазу. После того как власти страны потребовали от протестующих покинуть район столицы, где расположены правительственные здания и посольства, начались массовые столкновения с полицией.

Многочисленные сторонники популярного в стране проповедника Муктады ас-Садра приступили к штурму дворца правительства. Багдад объявлен городом в особом положении, введен комендантский час.