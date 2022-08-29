Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕС готовит структурную реформу рынка электроэнергии

Рост цен на электроэнергию в ЕС ясно показывает пределы текущего функционирования рынка, считает Урсула фон дер Ляйен.

«Европейский союз готовит экстренное вмешательство и структурную реформу рынка электроэнергии, функционирование которого подвергается резкой критике со стороны некоторых государств-членов ЕС в связи с ростом цен», - заявила в понедельник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен.

«Всплеск цен на электроэнергию ясно показывает пределы текущего функционирования рынка. Это было разработано в совершенно другом контексте», — объяснила она на конференции в Бледе, Словения, перед экстренной встречей министров энергетики ЕС в Праге 9 сентября.