Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕС готовит структурную реформу рынка электроэнергии
Рост цен на электроэнергию в ЕС ясно показывает пределы текущего функционирования рынка, считает Урсула фон дер Ляйен.
«Европейский союз готовит экстренное вмешательство и структурную реформу рынка электроэнергии, функционирование которого подвергается резкой критике со стороны некоторых государств-членов ЕС в связи с ростом цен», - заявила в понедельник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен.
«Всплеск цен на электроэнергию ясно показывает пределы текущего функционирования рынка. Это было разработано в совершенно другом контексте», — объяснила она на конференции в Бледе, Словения, перед экстренной встречей министров энергетики ЕС в Праге 9 сентября.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕС готовит структурную реформу рынка электроэнергии
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