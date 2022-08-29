Владимир Путин и Никол Пашинян обсудили договоренности по Нагорному Карабаху

В ходе телефонного разговора президент России и премьер-министр Армении обсудили вопросы мирного урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.

Пресс-служба Кремля сообщила, о состоявшемся разговоре между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Входе переговоров лидеры двух стран обсудили проблемные вопросы, связанные с мирным урегулированием напряженной ситуации в Нагорном Карабахе.

"Затронуты ключевые аспекты практической реализации ранее достигнутых договоренностей", — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что главы государств подтвердили оптимистический настрой на дальнейшее развитие двухсторонних отношений.